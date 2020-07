Capello: «Rangnick? Il Milan perderà un altro anno a vuoto»

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Radio 1 Sport parlando del futuro di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera

Intervistato da Radio Anch’io Sport, Fabio Capello ha parlato della scelta rossonera di affidarsi a Rangnick nella prossima stagione:

«Non lo conosco, ha fatto cose interessanti, non importanti, in Germania e arriva in un campionato che non conosce. Per il Milan sarà un altro anno zero e credo che perderanno un altro anno. Pioli ha dato mentalità di gruppo che precedentemente non si vedeva, dovevano continuare la strada intrapresa e con qualche colpo potevano tornare competitivi».