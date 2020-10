Capello: «Quarto posto in campionato? Dico Milan o Roma»

Fabio Capello dice la sua sull’esito finale di questo campionato 2020/2021. L’Inter sarebbe favorita per lo scudetto mentre per il quarto…

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ai microfoni di Rai Radio 2, ha dello la sua sull’esito finale del campionato 2020/2021. Le sue parole:

«La Juve ha fatto ottimi acquisti ma bisognerà vedere come riuscire a metterli in campo. Stavolta gli avversari sono molto competitivi. Metto prima l’Inter. Poi il Napoli. E poi per la Champions il Milan insieme alla Roma. L’Atalanta? E’ molto interessante, se recupera Ilicic diventa una mina vagante, vedremo come si posizionerà alla metà del torneo».