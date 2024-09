Capello DURISSIMO su Theo e Leao: «Due bambini capricciosi, fosse CAPITATO A ME…». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Sta facendo ancora parecchio discutere l’episodio con protagonisti Theo Hernandez e Leao. Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha espresso il suo pensiero a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

CAPELLO – «L’atteggiamento di Theo e Leao non mi è per nulla piaciuto. Con quel gesto del cooling break hanno dato l’idea di essere due bambini capricciosi. Se fosse capitato a me, ne avrei parlato il giorno dopo in ufficio, magari con entrambi, però senza l’intervento della società».