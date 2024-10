Capello: «Il Milan in casa non può concedere 4 palle gol al Brugge. Maignan è stato il migliore...»

Capello a Sky Sport ha criticato il Milan di Fonseca dopo la vittoria contro il Brugge in casa. Le dichiarazioni anche su Maignan

Capello ha parlato di Maignan e del Milan dopo la vittoria per 3-1 contro il Brugge, non risparmiando qualche critica ai rossoneri di Fonseca. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport.

CAPELLO – «Maignan e Perin i migliori di Milan e Juve. E giocavano in casa. Il Milan è disordinato ogni volta che partono vano in porta tirano. Non puoi concedere quattro palle gol all’altra squadra in casa»