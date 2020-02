Capello: «Ibrahimovic nel Milan è il pastore del gregge»

Fabio Capello, intervistato da Sky Sport al termine della partita tra Milan e Verona, ha parlato dell’assenza di Zlatan ibrahimovic

Fabio Capello, intervistato da Sky Sport al termine della partita tra Milan e Verona, ha parlato dell’assenza di Zlatan ibrahimovic: «Nel derby sarà molto importante la presenza di Ibrahimovic, per i rossoneri. Lui sa fare la differenza, è il pastore del gregge. Quando non c’è la differenza si vede, i suoi compagni sembrano impauriti, perdono la consistenza che hanno fatto vedere in altre gare, con lo svedese in campo. Giocare a San Siro non è per niente facile, Ibra però si carica le responsabilità sulle spalle e ti aiuta a tirare fuori qualcosa in più».