Capello: «Gli ottavi di finale sarebbero un regalo per tutti i tifosi…». Le parole dell’ex tecnico

Fabio Capello ha commentato ai microfoni di Sky la sfida in Champions fra Milan e Salisburgo. Ecco le parole dell’ex tecnico:

«Sarà una partita molto importante per il Milan. Giocarsi la Champions negli ottavi sarebbe un bellissimo traguardo per la squadra ma anche per il pubblico che ha aiutato tanto la squadra. Sarebbe un regalo per tutti i tifosi. Ho visto una formazione attenta, portata all’attacco ma con gente dinamica. Speriamo di trovarci una terza italiana in Champions»