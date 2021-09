Capello: «Credo che il Milan se la giocherà alla pari col Liverpool»

Capello ha spiegato come il Milan possa giocarsela alla pari con il Liverpool giocando con intensità e qualità

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, intervenuto a Sky Sport nel pre-partita, ha parlato della sfida tra Liverpool e Milan:

«Era da un po’ che non vedevo giocare il Milan con questa qualità e intensità. È stato veramente un Milan unico quello che ha affrontato una signora squadra come la Lazio, con giocatori con personalità a centrocampo, giocatori che ti creano difficoltà quando sono in possesso palla. Io metterei in evidenza il fatto che i giovani del Milan sono cresciuti tanto, hanno avuto la fortuna nella sfortuna della pandemia di giocare senza pubblico e sfruttato la possibilità di giocare le partite importanti come se fosse un allenamento, guidati dal loro allenatore che con i suoi insegnamenti li ha fatti crescere. Credo che il Milan questa sera se la giocherà alla pari con il Liverpool, che però mi preoccupa molto quando attacca. Questo sarà un fattore molto importante per i centrocampisti che dovranno aiutare i difensori».