Capello: «Camarda ha personalità e deve far parte della prima squadra, ma se non gioca...»

Capello a Sky Sport ha detto la sua sull’esordio da record di Camarda in Champions League avvenuto durante Milan Brugge.

CAPELLO SU CAMARDA – «Ha personalità, ma se non gioca non la dimostra. Se lo farei giocare? Ho fatto esordire giovani quando avevo capito che avevamo personalità. Camarda ha dimostrato personalità. Crede che deve fare il salto dalla Serie C e far parte costante della prima squadra».