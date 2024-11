Caos Pallone d’Oro, Vinicius ha pagato la concorrenza di due suoi compagni al Real Madrid

Caos Pallone d’Oro, secondo France Football, Vinicius Junior ha subito la concorrenza sul podio dei due compagni Bellingham e Carvajal

Tanta confusione ha suscitato la consegna del Pallone d’Oro a Rodri, quando le quotazioni erano tutte dalla parte di Vinicius Jr. Il Real Madrid, prossimo avversario del Milan in Champions, in risposta alla decisione ha scelto di non mandare i propri calciatori alla cerimonia.

Eppure, secondo quanto riporta France Football e riporta ANSA, l’attaccante brasiliano (arrivato poi secondo) avrebbe pagato la presenza nella top cinque di due suoi compagni di squadra. Infatti, proprio Bellingham e Carvajal avrebbero raccolto molti voti che ci si aspettava sarebbero andati all’esterno brasiliano.