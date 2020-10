Caos Barcellona, arrivano le dimissioni del presidente Bartomeu

Il caos in casa Barcellona ha portato alle prime conseguenze. Il contestatissimo presidente Bartomeu si è dimesso

Il caos in casa Barcellona ha portato alle prime conseguenze. Il contestatissimo presidente Bartomeu si è dimesso dopo mesi di conflitti con il resto del club. Insieme a lui, lasciano anche molti membri dello staff dirigenziale. Dopo l’eliminazione del Barca per 8 a 2 contro il Bayern Monaco in Champions, in Catalogna erano nati diversi conflitti interni.

Lionel Messi aveva fatto la voce grossa minacciando di andarsene. Da parte sua Bartomeu aveva fatto piazza pulita scaricando vari senatori come Suarez, Vidal e Rakitic. Or,a a poche settimane dall’inizio della nuova stagione, il numero uno blaugrana ha dato le dimissioni inaugurando una nuova era nel club.