Canovi: «De Ketelaere-Adli? Ho un pensiero chiaro su entrambi»

Alessandro Canovi, noto procuratore, ha espresso il proprio pensiero su De Ketelaere e Adli: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Dario Canovi ha parlato così di De Ketelaere e Adli:

«All’inizio del campionato si parlava già di De Keteleare come un grande giocatore. È chiaro che bisogna aspettarlo; grandi giocatori in passato hanno avuto bisogno di mesi per adattarsi al campionato italiano, come Dzeko. Il belga in ogni caso ha già dimostrato di avere qualità importanti. Adli lo conosco da tempo e posso dire che è un centrocampista con caratteristiche offensive. Lavorando su alcuni fondamenti potrebbe diventare un centrocampista più totale. Al Bordeaux era la stellina della squadra, mentre ora deve imparare a giocare di più in mezzo al campo. Probabilmente Pioli e il suo staff pensano di plasmarlo in maniera più poliedrica».