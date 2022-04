Canovi: «Dal Milan mi aspetto qualcosa nella prossima sessione di Mercato». Ecco le parole dell’operatore di Mercato

Le parole di Dario Canovi, operatore di mercato, ai microfoni di TMW sulla prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole:

«I debiti sono aumentati, non diminuiti. E la guerra comporterà spese maggiori, non sono ottimista in vista del prossimo mercato. Dal Milan mi aspetto qualcosa. Dovrà intervenire anche la Lazio se non vuole perdere Sarri. E poi la Juve che perderà Dybala ma non vedo una Juve spendacciona. Potrà fare un mercato all’insegna dei parametri zero».