Cannavaro TORNA ad Allenare in SERIE A? Il retroscena sull’ex capitano della NAZIONALE!

Cannavaro potrebbe tornare ad allenare in Serie A: dopo l’esperienza con l’Udinese, un’altra squadra è interessata al Campione del Mondo

Cannavaro, dopo aver ottenuto la salvezza con l’Udinese nella passata stagione, potrebbe tornare ad allenare nella massima serie italiana. L’ex giocatore dell’Inter e Capitano della Nazionale Italiana vincitrice del Mondiale nel 2006 è stato cercato da una squadra.

Come ha riportato il giornalista Schira, sul suo profilo X, l’ex difensore è stato offerto al Monza in caso di esonero dell’ex Milan Nesta. I brianzoli hanno ottenuto tre punti in cinque partite e la panchina dell’ex Reggiana è a rischio.