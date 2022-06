Cambiaso Milan: non solo la Juve anche due club sul giocatore

Il Milan valuta Cambiaso come vice Theo Hernandez, ma per il terzino la concorrenza non manca, non solo la Juve ma anche altri due club

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, anche Inter e Siviglia sono sulle tracce del terzino, con gli andalusi in pole position rispetto alle italiane. Da tutte e tre le squadre si attendono offerte ufficiali.