Camarda Milan, zero minuti con il Sassuolo ma la scelta del club è chiara!

Camarda Milan, c’è il clamoroso aneddoto sul centravanti italiano classe 2008: è ormai la terza punta dietro Morata e Abraham

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha preso un’importante decisione per quanto riguarda il proprio reparto d’attacco.

Camarda nelle gerarchie ha superato Jovic, fermo per un altro mese per la pubalgia, ed è di fatto il terzo attaccante dietro a Morata e Abraham. Il centravanti non ha giocato il match contro il Sassuolo, ma rimarrà probabilmente fisso in prima squadra anche nelle prossime settimane.