Camarda Milan, il baby talento batte Donnarumma: contro il Cagliari arriverà un nuovo record. Il traguardo del giovane attaccante

Camarda, come annunciato da Fonseca in conferenza stampa, domani scenderà in campo dall’inizio in Cagliari Milan, sostituendo l’infortunato Morata. Il baby talento, giocando dall’inizio, stabilirà un nuovo record.

Camarda, infatti, diventerà il secondo più giovane calciatore del Milan ad iniziare una partita di Serie A nell’era moderna, battendo Donnarumma (per un solo giorno!). Nuovo traguardo in arrivo, quindi, per il giovane attaccante (16 anni).