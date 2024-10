Camarda Milan, Serena lo lancia: «Pronto per la prima squadra, mi esalta questa cosa»

Camarda Milan, Serena esalta il giocatore classe 2008. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

A La Repubblica l’opinionista sportivo Aldo Serena ha elogiato il giovanissimo giocatore del Milan Camarda, a un passo dal gol all’esordio in Champions League.

CAMARDA MILAN – «Per me, con tutti i limiti dell’età, è già pronto. Ha struttura, tecnica, personalità, dribbling, tiro. Ma la sua qualità principale è la freddezza, caratteristica indispensabile di ogni centravanti. Se non sei freddo, lì non puoi giocare. E Camarda sembra non avere emozioni, gioca come se non sentisse il peso di ciò che succede attorno a lui. Siamo più emozionati noi di lui»