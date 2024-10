Camarda Milan, oggi in campo con il Milan Futuro: la scelta del club rossonero. Le ultimissime notizie sulla squadra di Serie C

Il Milan Futuro è pronto a tornare in campo. Tra pochi minuti, la squadra allenata da Daniele Bonera, affronterà il Pineto, attualmente al quindicesimo posto della classifica del Girone B di Serie C.

Visto il grande successo maturato in casa del Perugia per 0-2 è tornato un po’ d’entusiasmo. Per questa sfida, con calcio d’inizio alle 18:30, ci sarà anche Francesco Camarda. Il classe 2008, infatti, oggi non si è allenato con la prima squadra.