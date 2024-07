Camarda Milan Futuro, Bonera lo COCCOLA: «Il suo nome fa rumore, avrà tutte le attenzioni del caso. Ho questa responsabilità»

Camarda Milan Futuro, Bonera lo COCCOLA: le dichiarazioni del nuovo tecnico rossonero in conferenza stampa sul 2008

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Milan Futuro, Daniele Bonera ha affrontato anche il tema della gestione di Francesco Camarda, che sarà il fiore all’occhiello della seconda squadra rossonera.

CAMARDA – «Questa responsabilità nei confronti di Francesco è condivisa con tutti quanti, dalla proprietà in giù. Il nome di Camarda fa rumore, ma ci sono tanti giocatori come lui, non avrò problemi a supportarlo, ha ancora strada da fare. Avrà tutte le attenzioni del caso come gli altri. Jovan ha un percorso straordinario e lui come i compagni avrà tutte le attenzioni del club».

