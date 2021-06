Calhanoglu verso l’addio: Maldini prepara il sostituto

Hakan Calhanoglu non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi. I rossoneri, a questo punto…

Hakan Calhanoglu non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Milan. L’Inter si sarebbe inserita prepotentemente e ora il club di Via Aldo Rossi starebbe già studiando il possibile sostituto.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Maldini avrebbe individuato il profilo ideale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli: si tratta di Mattia Zaccagni, trequartista in forza all’Hellas Verona, valutato circa 12 milioni di euro. Per abbassare il prezzo del cartellino il Diavolo sarebbe disposto a cedere uno tra Conti o Caldara.