Calhanoglu torna sul derby: «Quella con il Milan la sconfitta più dura». Le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN nel format 1 VS 1. Il turco ha parlato del derby di ritorno in campionato come la sconfitta più dura della stagione.

SCONFITTA DOLOROSA – «Quella con il Milan»