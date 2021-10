Calhanoglu, problemi giudiziari: ecco che cosa è accaduto

Hakan Calhanoglu fa ancora parlare si sé. Questa volta, però, non c’entrano le vicende di campo. Ecco che cosa ha fatto l’ex dieci del Milan

Problemi giudiziari per Hakan Calhanoglu. Infatti, il giocatore turco sarebbe stato citato in giudizio dal suo ex agente Bektas Demirtas. Secondo quanto riporta SportBild, l’ex intermediario avrebbe chiesto al centrocampista dell’Inter ben tre milioni di euro. Oltre a ciò, ci sarebbe anche un pegno di un orologio.