Calhanoglu, il Milan inizia a pensare ad un’alternativa sulla scia di quanto successo con Donnarumma e Maignan, neo portiere rossonero

Calhanoglu, il Milan inizia a pensare ad un’alternativa sulla scia di quanto successo con Donnarumma e Maignan, neo portiere rossonero.

LA SITUAZIONE- Il tempo stringe per quanto riguarda Calhanoglu, il contratto del centrocampista scadrà tra un mese esatto, poi sarà libero di andare via a parametro zero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sul trequartista ci sarebbe la Juventus e lo sapevamo. In bianconero potrebbe incassare i 5 milioni che chiede al Milan, cifra non riconosciuta.

ALTERNATIVE- Al suo posto i rossoneri starebbero pensando a De Paul, l’Udinese chiede almeno 35 milioni di euro, mentre Mkhytarian della Roma andrebbe via a parametro zero. Zaccagni del Verona? Non ha ancora detto sì al Napoli e c’è un accordo di massima per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Ilicic? 8 milioni di euro è una cifra ancora troppo alta.