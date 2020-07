Calhanoglu è finalmente determinante, ma occhio al contratto in scadenza

Pioli si coccola il ritrovato Hakan Calhanoglu che, forse per la prima volta da quando è al Milan, merita a pieno titolo la 10 rossonera

Utilizzato nel proprio ruolo (trequartista) Hakan Calhanoglu è diventato un elemento indispensabile e determinante per il Milan di Stefano Pioli: 4 gol e 7 assist nelle ultime 9 gare per fantasista turco che dalla ripresa del campionato dopo il lockdown ha, forse per la prima volta, meritato a pieno titolo la numero 10 rossonera.

A destare tuttavia preoccupazione nei piani alti di Casa Milan è la situazione contrattuale del classe ’94 che vedrà scadere il proprio rapporto lavorativo con il Diavolo nel giugno 2021. Proprio per questo motivo Paolo Maldini sta già lavorando sul prolungamento di contratto del talento turco, ma molto dipenderà dalle richieste di adeguamento salariale che il suo entourage presenteranno in via Aldo Rossi.