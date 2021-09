Calhanoglu: «Derby da nerazzurro? Se dovessi segnare esulterei»

Hakan Calhanoglu ha parlato in un’intervista del primo derby di Milano che sarà vissuto con la maglia dell’Inter. Le parole del turco

Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche del primo derby di Milano che sarà vissuto con la maglia dell’Inter. Le parole del turco ex Milan.

«Quando sono passato dall’Amburgo al Leverkusen ho provato sensazioni simili ovvero di giocare nello stesso stadio, ma con l’altra squadra. Qui a Milano però il derby è un’altra cosa… Io conosco i difensori del Milan, come loro conoscono me. Non sarà un vantaggio e dovrò pensare solo al lavoro che devo fare per aiutare i miei compagni. Se dovessi segnare esulterò, come faccio sempre».

