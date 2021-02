Calhanoglu, da ieri in gruppo: pronto per una maglia da titolare che molto probabilmente arriverà domenica a San Siro contro il Crotone

Calhanoglu, da ieri in gruppo: pronto per una maglia da titolare che molto probabilmente arriverà domenica a San Siro contro il Crotone. Tuttosport di questa mattina lo ricorda a pag. 12, l’ottimismo in casa Milan è buono ma anche la cautela, dato il lungo periodo di stop causa Covid che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi giorni.

PIOLI ATTENDE- In sua assenza, Pioli ha provato diverse soluzioni, alcune valide, altre meno ma comunque interessanti, da Diaz a Meitè fino a Leao, quest’ultimo, autore di un’ottima prestazione a Bologna. Ad ogni modo, ad oggi, il centrocampista turco pare essere l’unico in grado di poter fornire maggiore sicurezza in quella zona del campo, più che altro per l’esperienza acquisita. Se poi ci metti anche Bennacer in mediana allora la storia da tre punti ricomincia e non si ferma più.