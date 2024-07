Calendario Serie A in TV, DAZN o SKY? Da Milan-Inter a Inter-Juventus: dove saranno trasmessi i big match nel campionato 2024 25

La Lega Serie A ha comunicato i broadcaster che trasmetteranno i big match del campionato 2024-25. A Sky andranno Inter Juventus, Milan Inter, Juventus Roma e Juventus Torino. Di seguito l’elenco completo:

Tra queste partite come mostrato solo Milan Inter sarà visibile anche su Sky oltre che su Dazn come big match della stagione dei rossoneri in campionato.