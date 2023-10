Calendario Milan Femminile: mercoledì la sfida da dentro o fuori contro il Verona

Archiviata la sconfitta in campionato contro la Juventus, per il Milan femminile è già ora di riscendere in campo. Sfida al Verona

Testa alla Coppa Italia. Archiviata la sconfitta in campionato contro la Juventus, per il Milan femminile è già ora di riscendere in campo. Sfida al Verona:

mercoledì alle ore 15:00 ci sarà il match contro le gialloblu valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sfida già decisiva per via del nuovo format, chi perde è fuori