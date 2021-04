Calendario corsa Champions, lotta fino all’ultimo: impegni a confronto

Cinque squadre per tre posti: la corsa Champions entra nel vivo. Ecco il calendario della Lazio e delle altre contendenti

Sarà senza dubbio una lotta fino all’ultima giornata quella per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Come evidenziato da Tuttosport, sono cinque le squadre racchiuse in soli sette punti a cinque partite dalla fine del campionato. Sulla carta Atalanta e Napoli sembrano avere un calendario agevole. La Lazio ha il bonus della partita da recuperare con il Torino. Match complessi per la Juventus, mentre il Milan pare avere tutto in salita.

Ecco il calendario completo (IN MAIUSCOLO LE GARE IN TRASFERTA)

Atalanta 68 punti

SASSUOLO

PARMA

Benevento

GENOA

Milan

Napoli 66 punti

Cagliari

SPEZIA

Udinese

FIORENTINA

Verona