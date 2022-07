Calciomercato Milan: Caldara nel mirino dello Spezia

Non solo i nomi in entrata ma anche nomi in uscita per il Milan. Tra questi quello di Caldara che piace allo Spezia

Come riportato da Calciomercato.com al momento ci sarebbero stati solo contatti preliminari ma i liguri sarebbero intenzionati ad affondare nelle prossime settimane (se non nei prossimi giorni), con il ds Pecini pronto ad affrontare il discorso con Maldini e Massara.