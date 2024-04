Calciomercato Milan, Zirkzee e non solo: si infiamma il duello con la Juventus! ULTIME sulle possibili mosse

È pronto ad accendersi il duello sul mercato tra Milan e Juventus. Aumenta il numero degli obiettivi che i due club hanno in comune in vista della prossima sessione estiva.

A partire da Thiago Motta, entrambe guardano poi anche a due gioiellini del Bologna. Da un lato Zirkzee, che per il Milan rappresenta una priorità se non assoluta o quasi, dall’altro Calafiori, in passato accostato a più riprese ai rossoneri oggi obiettivo concreto del club bianconero.