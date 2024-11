Calciomercato Milan, dicembre decisivo: l’ex obiettivo vuole la Serie A. Big in pressing

Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee deciderà il proprio futuro entro dicembre: ritorno in Italia possibile con la Juve in pressing

Come scrive Tuttosport, il calciomercato Juve continua ad osservare con grande interesse la situazione di Joshua Zirkzee. Prima di Natale è previsto un incontro tra il procuratore Kia Joorabchian e la dirigenza del Manchester United per fare il punto della situazione.

L’olandese non sta trovando lo spazio desiderato e potrebbe decidere di cambiare aria già a gennaio, magari per fare ritorno in Italia. Il calciomercato Milan appare al momento decisamente defilato.