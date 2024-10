Calciomercato Milan, Furlani GELATO! Sfuma il colpo a ZERO, l’ultima notizia è una SENTENZA

Calciomercato Milan, Furlani gelato dall’evoluzione della situazione Zalewski: l’esterno è ora vicino al rinnovo con la Roma

A fotografare la grande incertezza in società in casa Roma c’è la situazione Nicola Zalewski, accostato anche al calciomercato Milan. Il nazionale polacco è tornato nella lista dei convocati in occasione della sfida col Monza in Serie A ed è da considerarsi a tutti gli effetti reintegrato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ad un mese e quattro giorni dalla notizia dell’esclusione dalla rosa, la Roma avrebbe addirittura proposto un rinnovo per scongiurare una possibile partenza a parametro zero.

La proposta è quella di un’estensione del contratto con aumento dello stipendio altrimenti scatterebbe il piano di una cessione a gennaio. In ogni caso, oggi Juric può contare su un’alternativa in più.