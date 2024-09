Calciomercato Milan, SVOLTA Zalewski! La DECISIONE della Roma CAMBIA i piani nel futuro dell’esterno

Calciomercato Milan, svolta Zalewski: la Roma decide di reintegrare l’esterno in gruppo, cambiano i piani per il futuro

Come riferito da Nicolò Schira, la Roma ha accettato la richiesta di reintegro in rosa di Zalewski, accostato in estate anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «La Roma ha accolto la richiesta di reintegro presentata 2 giorni fa dai rappresentanti di Nicola Zalewski, che torna così nel gruppo squadra e a disposizione del nuovo tecnico Ivan Juric. Una scelta di buonsenso che ha evitato un pericoloso contenzioso legale».