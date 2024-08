Calciomercato Milan, il West Ham può farlo ancora: dopo Fullkrug nuovo sorpasso per l’obiettivo rossonero. I dettagli

Il West Ham è pronto a mettere i bastoni tra le ruote al calciomercato Milan per una seconda volta. Dopo aver soffiato ai rossoneri Niklas Fullkrug, attaccante che il Diavolo aveva individuato come vice Morata, gli Hammers sono pronti a ripetersi con un altro obiettivo.

Si tratta di Tammy Abraham, centravanti in uscita dalla Roma che i rossoneri hanno scelto come alternativa proprio al tedesco. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come nell’aria ci sia odore di una nuova beffa.