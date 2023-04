Il futuro di Aster Vranckx è tra i nodi da sciogliere per il calciomercato del Milan. Il belga viaggia tra riscatto e partenza

Il futuro di Aster Vranckx è tra i nodi da sciogliere per il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno un diritto di riscatto per il classe 2002 dal Wolfsburg pari a 12 milioni di euro. Dalle ultime novità il club, nonostante il poco spazio concessogli da Pioli, vorrebbe esercitare questa opzione per il centrocampista, che però è ambito anche dall’estero.

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Express, il belga sarebbe in cima alla lista dei desideri di Vincent Kompany, attuale manager del Burnley ma che potrebbe andare al Tottenham al posto di Conte.