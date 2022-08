Calciomercato Milan: Vranckx, Onana, Onyedika. Non c’è ancora il post Kessie ma i rossoneri chiuderanno per un centrocampista

Il Milan prosegue nella caccia al centrocampista centrale che completi la rosa di Pioli e che sostituisca finalmente Kessie. Aster Vranckx, scrive La Gazzetta dello Sport, in questa settimana capirà dove giocherà fino a giugno.

Il centrocampista del Wolfsburg, non convocato per la partita di sabato contro lo Schalke, molto probabilmente manderà le valigie a un indirizzo nuovo. Il Milan è in corsa e lui è nella lista del Milan. Vranckx, belga del 2002, presenza e intensità in fase di non possesso come interessa a Pioli, ha già detto no a diverse proposte. Gliene restano sul tavolo parecchie, compresa quella del Bologna. Conteranno la proposta, il progetto e quello del Milan è molto chiaro: prenderlo in prestito, non a titolo definitivo. Allo stesso tempo, a metà campo Maldini e Massara seguono Jean Onana del Bordeaux e restano in contatto con il Midtjylland per Raphael Onyedika: offerti 6- 6,5 milioni, i danesi ne chiedono almeno 10.