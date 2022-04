Calciomercato Milan, Viti in orbita: il suo idolo è proprio Maldini

Mattia Viti è uno dei nomi sondati dal Milan per il prossimo calciomercato. Il difensore sta disputando una buona stagione all’Empoli

Il Milan segue Mattia Viti dell’Empoli. Il difensore classe ’02 sta disputando un’ottima stagione in Serie A al Castellani e diversi club si sono interessati, tra cui anche i rossoneri. Probabile per lui una partenza in estate.

Paolo Maldini può anche giocarsi una carta di cuore, un po’ come era stato con Tonali. Il direttore tecnico del Milan è infatti uno degli idoli del giocatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.