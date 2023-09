Calciomercato Milan, Villarreal a caccia del centrocampista! Cosa succede

Calciomercato Milan, Villarreal a caccia del centrocampista! ULTIME. Gli spagnolo dialogano con lo United per lui

Il Manchester United ha fatto la sua scelta per quanto riguarda Donny van de Beek, centrocampista che è stato seguito anche dal calciomercato Milan.

Secondo quanto riferisce The Athletic, l’olandese piace al Villarreal. Non è escluso che si possa trovare l’accordo a breve considerato anche il contratto in scadenza nel 2025.