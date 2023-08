Dopo il Milan anche il Valencia ha ufficializzato il passaggio di Musah in rossonero. Il comunicato ufficiale del club spagnolo

Dopo il Milan anche il Valencia ha ufficializzato il passaggio di Musah in rossonero. Le cifre dell’affare svelate nel comunicato ufficiale del club spagnolo:

I rossoneri pagheranno 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista statunitense, più una quota variabile. Il club iberico, nel comunicato ufficiale, ha voluto ringraziare il giocatore per l’impegno e la sua dedizione nei quattro anni di permanenza. Arrivato nell’estate del 2019 a 16 anni, ha vestito la maglia bianca in 108 occasioni, segnando 5 reti. Al Valencia è diventato il giovatore straniero più giovane a esordire al Mestalla e il secondo più giovane a realizzare un gol.