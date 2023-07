Mercato Milan, i rossoneri non hanno intenzione di fermarsi: ecco la prossima mossa di Furlani, Moncada e D’Ottavio

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato e la dirigenza rossonera lavora con intensità anche per completare diverse operazioni in uscita.

La prima mossa sarà quella di Gabbia, che si trasferirà al Villarreal in prestito secco oneroso.