Rabiot Milan, l’IPOTESI non è da escludere: è LUI l’alternativa a Koné! Lo SCENARIO e le ultime sull’ex Juve

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan continua a tenere viva la pista che porta ad Adrien Rabiot, libero sul mercato degli svicolati dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero.

Il centrocampista francese può firmare dopo la chiusura del calciomercato estivo in Italia, così come Bennacer, visto che in Arabia Saudita il mercato resta aperto fino al prossimo 6 ottobre.