Scuffet Milan: CAMBIA tutto per il futuro, la SCELTA che lo allontana dai rossoneri. Le NOVITA’ in vista della ricerca del sostituto di Sportiello. I dettagli

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per sostituire l’infortunato Marco Sportiello c’è quello di Simone Scuffet.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore la situazione sarebbe cambiato con il Cagliari e lo stesso portiere che non sono convinti dall’offerta del club rossonero. In particolare, il giocatore non vuole lasciare un posto da titolare per uno in cui farebbe il secondo.