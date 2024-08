Bennacer ai saluti col Milan? Il FUTURO resta un rebus, ma la priorità resta QUESTA! Le ULTIME sul centrocampista rossonero in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il mercato in casa Milan non è chiuso e una delle priorità riguarda Ismael Bennacer, il cui futuro resta un rebus.

Il centrocampista non ha brillato contro il Torino e ha richiamato nuovamente attorno a sé le sirene del mercato già alimentare dall’indizio concesso da Ibrahimovic su Manu Koné. Inoltre, l’algerino difficilmente potrà vedere il campo con regolarità e dalla sua cessione il club rossonero potrebbe ricavare una grossa plusvalenza e un grosso risparmio sull’ingaggio da 4 milioni annui. Le sirene provenienti dall’Arabia non sono mai andate oltre i semplici contatti e un’offerta ufficiale non è mai arrivata sulla scrivania dei rossoneri. Il tempo stringe e, sebbene il mercato arabo chiuda ben oltre la scadenza italiana del 30 agosto, il Milan non può permettersi di cederlo senza avere spazio per trovare un’alternativa