Fofana Milan, i rossoneri ATTENDONO una risposta dal Monaco! Cosa filtra sul FUTURO del centrocampista francese dopo QUESTA proposta dei rossoneri

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan attende la risposta del Monaco all’offerta presentata nei giorni scorsi per Fofana.

La prima offerta dei rossoneri è di 12 milioni di euro più bonus e nel caso in cui dovesse arrivare una risposta negativa da parte del club monegasco, al momento non è previsto un rialzo. Inoltre, il club rossonero ha già il si del centrocampista francese per un contratto tra i 4 e 5 anni a 3,5 milioni di euro a stagione.