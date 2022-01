Calciomercato Milan: tutte le trattative per l’estate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan con il colpo Lazetic ha quasi chiuso il mercato invernale ma ha già preparato i profili su cui investire in estate

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il primo sarebbe Botman. Il difensore centrale del Lille si unirebbe a Tomori in un duo di ferro e qualità. A centrocampo con la possibile partenza di Kessie, ecco pronto Renato Sanches mentre in attacco a zero potrebbe giungere “il Gallo” Belotti.