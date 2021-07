Calciomercato Milan: tutte le trattative in corso dei rossoneri

Il Milan sta lavorando per trovare un vice di Kessie e Calabria, oltre al fatidico trequartista, che possa andare a sostituire il partente…

Giroud l’alter-ego di Ibra. Calabria e Kessie aspettano ancora un vice. Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sarebbero in corso le trattative per Bakayoko e Dalot.

All’undici titolare manca, inoltre, l’erede di Calhanoglu (in questo caso servirà del tempo). La strategia rossonera è chiara: garantire a Pioli due pedine per ruolo e costruire una rosa in grado di affrontare campionato e Champions.

In uscita Castillejo, Caldara, Conti, ma non solo. Un rebus il futuro di Rafael Leao e Tommaso Pobega (entrambi potrebbero regalare una sostanziosa plusvalenza).