Calciomercato Milan, intreccio con la Roma: non solo Saelemaekers, spunta un altro nome

Calciomercato Milan, trattativa aperta con la Roma. Non solo Saelemaekers, un giallorosso potrebbe passare in rossonero

Negli ultimi giorni sarebbe andato in scena un incontro tra Roma e Milan per il trasferimento a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers. Stando a quanto riportato da Il Romanista, nella trattativa per il calciatore belga i giallorossi starebbero valutando l’inserimento di un altro calciatore.

Il club capitolino potrebbe inserire nell’affare Matias Soulé. Talento argentino classe 2003 acquistato in estate per circa 25 milioni di euro che non sta trovando molto spazio in questa stagione.