Calciomercato Milan: trattativa ai DETTAGLI tra Atalanta e Zaniolo, cosa manca per la chiusura

Zaniolo accontentato. L’ex Roma, accostato anche al calciomercato Milan, si avvicina al ritorno in Italia.

Come riportato da Fabrizio Romano l’Atalanta si sta avvicinando all’accordo per ingaggiarlo dal Galatasaray. Accordo nelle fasi finali, Zaniolo vuole che tutto vada a buon fine e mancano solo piccoli dettagli per la chiusura che però sono in fase di chiarimento. Neroazzurri ancora protagonisti sul mercato estivo.