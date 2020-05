Calciomercato Milan: Todibo un’occasione per la Serie A, ma i rossoneri…

Todibo richiesto da diversi club di Serie A, ma al momento non dal Milan: i rossoneri sono rimasti punti dopo l’ultima trattativa saltata

Jean-Cair Todibo non sarà riscattato dallo Schalke 04, squadra dove ha militato in prestito nel corso di questa stagione e tornerà nuovamente al Barcellona in estate. Il difensore francese verrà nuovamente messo sul mercato dal club blaugrana che nelle scorse ore ha registrato già diverso l’interesse di diverse squadre sia in Italia che in Francia.

Su Todibo però al momento non c’è il Milan rimasto decisamente punto lo scorso gennaio dalla volontà del ragazzo di non firmare con il club rossonero nonostante l’accordo con il Barcellona fosse stato raggiunto preferendo poi accasarsi in Bundesliga.